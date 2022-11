Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 106,24 EUR abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,24 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 949 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 312,00 EUR erreichte der Titel am 28.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 65,95 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 19,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 174,89 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 27.714,00 USD in den Büchern – ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 29.010,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bernstein-Analysten: Polygon-Blockchain wird Web3-Gewinner

HP-Aktie mit Auschlägen: HP will angesichts sinkender PC-Nachfrage bis zu 6.000 Jobs streichen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com