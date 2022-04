Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 199,50 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 201,25 EUR an. Bei 191,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.142 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2021 markierte das Papier bei 324,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 38,58 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 164,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 21,47 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 296,71 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,88 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 27.908,00 USD, gegenüber 28.072,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,58 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,05 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

