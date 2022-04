Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:22 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 193,00 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 193,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 191,26 EUR. Zuletzt wechselten 5.877 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,80 EUR. Gewinne von 40,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2022 (164,24 EUR). Mit Abgaben von 17,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 296,71 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Das EPS belief sich auf 2,72 USD gegenüber 3,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.908,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.072,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

