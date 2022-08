Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag im Minusbereich

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 160,66 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,00 EUR aus. Bei 160,28 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 703 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,49 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 145,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,22 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 28.822,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 29.077,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,88 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

