Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 144,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 144,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,86 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 836 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,40 EUR ab. Abschläge von 4,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 242,11 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 27.07.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.822,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 02.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

