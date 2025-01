Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 591,66 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 591,66 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 593,97 USD. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 589,26 USD. Bei 591,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 180.524 Stück gehandelt.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 638,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,90 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.01.2024 Kursverluste bis auf 340,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,53 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 639,29 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40,59 Mrd. USD im Vergleich zu 34,15 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.01.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 22,66 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

