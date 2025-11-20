DAX23.308 +0,6%Est505.578 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 -6,0%Nas22.394 -0,8%Bitcoin76.172 -3,8%Euro1,1535 ±-0,0%Öl63,50 -0,3%Gold4.049 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
US-Investorenlegende Ray Dalio: Darum ist die Fed-Geldpolitik gefährlich US-Investorenlegende Ray Dalio: Darum ist die Fed-Geldpolitik gefährlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!

Mexikos Präsidentin verzichtet auf G20-Teilnahme

20.11.25 16:49 Uhr

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum bleibt dem G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Südafrika fern. Die Linkspolitikerin, die nur selten ins Ausland reist, plant für das Wochenende Termine im Landesinneren, wie die Präsidentschaft mitteilte. Beim vergangenen G20-Treffen in Rio de Janeiro 2024 war sie noch dabei.

Wer­bung

Sheinbaum regiert das bevölkerungsreichste spanischsprachige Land der Welt mit seinen rund 130 Millionen Einwohnern seit gut einem Jahr. Ihre jüngste Teilnahme an einem Gipfel war im Juni beim G7-Treffen wirtschaftsstarker westlicher Demokratien in Kanada, zu dem Mexiko als Gastland eingeladen war. Dort wollte sie sich vor allem erstmals zu einem bilateralen Gespräch mit US-Präsident Donald Trump treffen. Dieser verließ den Gipfel allerdings vorzeitig, und die Zusammenkunft kam nicht zustande.

In der Regel wird Sheinbaum bei internationalen Treffen vom Außenminister Juan Ramón de la Fuente vertreten. Neben Sheinbaum haben unter anderem auch Trump und der russische Präsident Wladimir Putin ihre G20-Teilnahme abgesagt./aso/DP/jha