Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagvormittag leichter

Die Microsoft-Aktie wies um 02.08.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 269,90 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 269,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 270,05 EUR. Bisher wurden heute 833 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,85 EUR am 14.06.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 16,41 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,25 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 26.07.2022 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51.865,00 USD umgesetzt, gegenüber 46.152,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 10,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

So schätzen Analysten die Microsoft-Aktie ein

Microsoft-Aktie sehr stark: Microsoft mit optimistischer Prognose

Hot Stocks heute: Microsoft - Long, nur nicht jetzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com