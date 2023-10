Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 301,75 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 301,75 EUR. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 301,75 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 300,50 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.825 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,90 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Mit Abgaben von 30,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 384,43 USD.

Microsoft gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,99 USD je Microsoft-Aktie.

