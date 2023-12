Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 367,35 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,4 Prozent auf 367,35 USD. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 366,32 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 368,23 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 5.012.927 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,30 USD. Dieser Kurs wurde am 30.11.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 4,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 219,35 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 40,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 403,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 56.517,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,76 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

