Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Im NASDAQ-Handel kam die Microsoft-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 438,05 USD.

Die Microsoft-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 438,05 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 440,45 USD aus. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 437,95 USD. Bei 440,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 474.399 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 468,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 21,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,29 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 510,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70,07 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,35 USD je Aktie belaufen.

