Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag billiger

Microsoft im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 382,28 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Microsoft-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 382,28 USD abwärts. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 382,11 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 385,57 USD. Zuletzt wechselten 1.709.701 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 05.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 381,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 0,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,27 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 505,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,27 Prozent auf 69,63 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Kaum bekannte KI-Aktien: Diese Titel bieten eine Alternative zu den Magnificent 7 um NVIDIA und Co.

NVIDIA, Apple & Co.: So hat Zurich Insurance das US-Portfolio im vierten Quartal 2024 verändert

Microsoft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats