Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 239,65 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 239,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,55 EUR. Zuletzt wechselten 752 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 310,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 22,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 217,00 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 10,44 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 322,63 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 25.10.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50.122,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.317,00 USD in den Büchern standen.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,52 USD je Aktie belaufen.

