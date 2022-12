Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,5 Prozent auf 233,40 EUR. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 232,15 EUR. Bei 233,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 9.478 Stück.

Am 13.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 305,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 217,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 7,56 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 322,63 USD je Microsoft-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 50.122,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.317,00 USD umgesetzt.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

