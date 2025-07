Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 502,48 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 502,48 USD. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 501,03 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 501,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 486.865 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 506,75 USD. Dieser Kurs wurde am 10.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 0,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,28 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 510,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,46 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,94 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70,07 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 28.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2027 17,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

