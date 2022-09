Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Freitagmittag

Um 12:22 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 243,95 EUR ab. Bei 243,00 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 244,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.171 Microsoft-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,47 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,85 EUR am 14.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 5,22 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 347,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 26.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.865,00 USD – ein Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 46.152,00 USD erwirtschaftet hatte.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,14 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

Wie der starke US-Dollar Weltwirtschaft und Wall Street belastet

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images