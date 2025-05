Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 455,89 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 455,89 USD. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 454,25 USD nach. Bei 454,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 687.447 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 468,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 2,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit einem Kursverlust von 24,36 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,28 USD je Microsoft-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 510,00 USD an.

Am 30.04.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 USD gegenüber 2,95 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 70,07 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,27 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Microsoft am 29.07.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2025 13,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

