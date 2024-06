Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag im Plus

So bewegt sich Microsoft

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 447,35 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 447,35 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 450,31 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 447,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.404.194 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 450,91 USD markierte der Titel am 18.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,49 USD am 29.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 2,72 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 468,88 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.04.2024. Das EPS lag bei 2,95 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 52,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?

Konkurrenz für Microsoft-Investment OpenAI: Mitgründer startet eigenes KI-Startup - Microsoft-Aktie in Rot