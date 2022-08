Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verbilligt sich am Montagmittag

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 281,20 EUR. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 281,05 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 283,00 EUR. Zuletzt wechselten 19.255 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Gewinne von 9,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 231,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,25 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 26.07.2022 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 51.865,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46.152,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2022 im Portfolio der Deutschen Bank

Netflix - eine Konzerngeschichte

Alphabet-Aktie: Erwartungen verfehlt und doch geglänzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com