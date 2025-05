Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 449,74 USD ab.

Die Microsoft-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 449,74 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 449,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 450,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 822.098 Microsoft-Aktien.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,33 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,28 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 510,00 USD.

Microsoft ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70,07 Mrd. USD im Vergleich zu 61,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,38 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

