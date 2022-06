Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Mittag freundlich

Um 24.06.2022 12:22:00 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 248,25 EUR nach oben. Bei 248,95 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 247,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.751 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 310,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 20,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 11,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 354,29 USD an.

Am 26.04.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent auf 49.360,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2022 wird am 21.07.2022 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,73 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images