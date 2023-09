Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 311,26 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 311,26 USD. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 309,45 USD aus. Bei 310,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 3.725.116 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 17,84 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 213,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 384,43 USD.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 10,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

