Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 233,45 EUR. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 233,15 EUR. Bei 234,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 7.508 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 305,30 EUR erreichte der Titel am 13.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 217,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 7,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 322,63 USD.

Am 25.10.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50.122,00 USD – ein Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 45.317,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,51 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

