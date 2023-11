Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Nachmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 379,51 USD.

Das Papier von Microsoft befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,8 Prozent auf 379,51 USD ab. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 379,17 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 383,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.207.239 Microsoft-Aktien.

Am 29.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 384,30 USD. 1,26 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 219,35 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 403,88 USD an.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD erwirtschaftet worden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56.517,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 50.122,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,23 USD je Microsoft-Aktie.

