Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Microsoft

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 425,24 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 425,24 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 425,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 428,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 750.279 Microsoft-Aktien.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 309,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,72 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,22 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 477,00 USD angegeben.

Am 25.04.2024 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 USD gegenüber 2,70 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,09 Prozent auf 61,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Klimaschutz-Interview: So denkt Bill Gates über Tesla-Chef Elon Musk

CrowdStrike-Panne: So viel Schaden hat der Mega-Fehler verursacht - Millionen Microsoft-Geräte betroffen

NYSE-Handel Dow Jones zum Start in der Verlustzone