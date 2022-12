Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagmittag schwächer

Die Microsoft-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 224,60 EUR nach. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 224,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.463 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 303,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 25,87 Prozent zulegen. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 217,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 3,50 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 322,63 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,27 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50.122,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.317,00 USD in den Büchern standen.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,52 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

