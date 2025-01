MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy haussiert am Dienstagnachmittag

MicroStrategy im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MicroStrategy. Zuletzt sprang die MicroStrategy-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 346,12 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das MicroStrategy-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 346,12 USD. Die MicroStrategy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 349,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 342,49 USD. Zuletzt wechselten 847.669 MicroStrategy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MicroStrategy-Aktie derzeit noch 56,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 43,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MicroStrategy-Aktie derzeit noch 87,32 Prozent Luft nach unten.

Am 30.10.2024 äußerte sich MicroStrategy zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,72 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 116,07 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129,46 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,486 USD je MicroStrategy-Aktie.

