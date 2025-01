MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Dienstagnachmittag gesucht

Kurs der MicroStrategy

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MicroStrategy. Im NASDAQ-Handel gewannen die MicroStrategy-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die MicroStrategy-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 308,66 USD. Im Tageshoch stieg die MicroStrategy-Aktie bis auf 317,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 316,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MicroStrategy-Aktien beläuft sich auf 910.192 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2024 auf bis zu 542,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,87 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2024 Kursverluste bis auf 43,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MicroStrategy-Aktie derzeit noch 85,78 Prozent Luft nach unten.

Am 30.10.2024 lud MicroStrategy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MicroStrategy 116,07 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 129,46 Mio. USD umgesetzt worden.

MicroStrategy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,493 USD je MicroStrategy-Aktie belaufen.

