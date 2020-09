Lufthansa arbeitet Erstattungsanträge aus 1H weitgehend ab

Per 2. September haben die Konzernairlines ihren Kunden für vor allem wegen der Corona-Krise ausgefallene Flüge im laufenden Jahr rund 2,6 Milliarden Euro erstattet. Das Geld floss an insgesamt 6 Millionen Kunden, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte. Die berechtigten Ansprüche, die in Deutschland bis Ende Juni eingegangen seien, wurden weitestgehend ausbezahlt. Offen seien lediglich noch kompliziertere Fälle, die einer intensiveren Bearbeitung bedürften. Auch diese würden aber zeitnah abgeschlossen. Vor zwei Wochen hatte der Konzern die Erstattungssumme mit mehr als 2,3 Milliarden angegeben.

Die Zahl der noch offenen Ticketerstattungen sank auf 1,1 Millionen Vorgänge. Allerdings erreichen den Konzern den Angaben zufolge derzeit dreimal so viele Anträge wie vor der Pandemie. Daher werde sich die Zahl der offenen Erstattungsanträge weiter dynamisch entwickeln. Sie werde in den kommenden Wochen zwar weiter abnehmen, die Anträge würden niemals gänzlich abgearbeitet sein.

FRANKFURT (Dow Jones)

