Boeing kauft Konkurrent Embraer

Mit der Übernahme will Boeing den europäischen Erzrivalen Airbus attackieren. In einem Milliardendeal gründen beide Konzerne zu diesem Zweck ein Gemeinschaftsunternehmen, in das Embraer sein Verkehrsflugzeug- und Servicegeschäft einbringt. Boeing wird 80 Prozent an dem Joint Venture halten und damit die Kontrolle übernehmen.Der Deal bewertet Embraers ziviles Flugzeuggeschäft mit 4,75 Milliarden Dollar und Boeings Beteiligung mit 3,8 Milliarden Dollar. Airbus hatte 2017 die Kontrolle am Regionaljet-Programm CSeries des kanadischen Herstellers Bombardier übernommen, das direkt mit den E-Jets von Embraer konkurriert.__________________