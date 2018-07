Zuckerberg aufgepasst: Kylie Jenner bald jüngste Self-Made-Milliardärin der Welt

Mit ihrer Kosmetik-Linie hat die 20-jährige Amerikanerin und Mitglied des bekannten Kardashian-Jenner-Clans fast die Milliarde geknackt. Mit ihrem Vermögen von 900 Millionen US-Dollar steht sie kurz davor, die jüngste Self-Made-Milliardärin der Welt zu werden - damit würde sie Facebook -CEO Mark Zuckerberg vom Thron stoßen, der mit gerade einmal 23 Jahren Milliardär wurde.

Millionen nur mit Make-up?

2016 hat Jenner ihre Firma Kylie Cosmetics gegründet. Mit ihren berühmten Lip Kits und diversen anderen Kosmetik-Produkten hat sie seitdem einige Millionen verdient. Die Firma hat zwischenzeitlich Make-up im Wert von über 630 Millionen US-Dollar verkauft.

Dennoch ist ihre Kosmetik-Marke nicht ihre einzige Einnahmequelle. Mit der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" (KUWTK) kommen noch weitere Millionen hinzu. Als die Show das erste Mal ausgestrahlt wurde, war sie gerade mal zehn Jahre alt und wurde bereits in mehr als 160 Ländern auf Fernsehbildschirmen verfolgt.

Außerdem hat sie mit großen Werbedeals weitere Millionen gescheffelt. Sie war bereits das Werbegesicht für Marken wie PUMA oder PacSun.





Was steckt hinter Kylie Cosmetics?

Obwohl ihr Unternehmen schon mehrere Millionen US-Dollar wert ist, hat sie nur sieben Vollzeit- und fünf Teilzeitmitarbeiter. Herstellung und Verpackung wurden zu Seed Beauty outgesourct, einem Private-Label-Produzenten in der Nähe von Oxnard, Kalifornien. Auch der Vertrieb wird von einem externen Anbieter durchgeführt - Shopify. Zudem übernimmt Jenner das Tagesgeschäft nicht selbst. Ihre Mutter Kris Jenner kümmert sich um das Business, im Gegenzug für die zehnprozentige Provision, die sie von all ihren Kindern für ihre "Management-Tätigkeiten" nimmt. Und wegen dieser minimalen Overhead- und Marketingkosten sind die Profite groß und gehen direkt in Jenners Tasche.

Instagram-Ikone und Marketing-Queen

Aber der Erfolg kam nicht von ungefähr. Ihre Social-Media-Aktivitäten haben ihr merklich geholfen. Mit aktuell 110 Millionen Followern auf Instagram ist sie regelrecht eine Instagram-Ikone. "Social Media ist eine wunderbare Plattform", schwärmt Jenner. "Ich habe einen so einfachen Zugang zu meinen Fans und meinen Kunden." Diesen Zugang nutzt sie auch aus. Fast stündlich präsentiert sie neue Inhalte auf Instagram, Snapchat und Co. - Selfies, Ankündigungen von neuen Produkten oder sogar Mini-Schminkkurse mit ihren Kosmetik-Produkten. Alleine mit einem Werbepost bei Instagram soll sie jeweils eine Millionen US-Dollar verdienen.

Die Instagram-Ikone und junge Mutter weiß genau, wie sie sich und ihre Firma in Szene setzen muss, um so erfolgreich zu bleiben. Ihr Publikum besteht dabei aus vielen jungen Frauen und Mädchen - also ein sehr zielgerichtetes Publikum, das sich mit der Message der Produkte gut identifizieren kann. "Ich wandte mich Make-up zu, damit ich mich selbstsicherer fühle," so Jenner.

Indem sie sich YouTube-Videos anschaute und die Profis, die ihr Gesicht für TV-Auftritte und Fotoshootings schminkten, genau unter die Lupe nahm, setzte sie sich mit Make-up erst auseinander. Jenner, die behauptet, sie sei unsicher über ihre Lippen, entwickelte die Angewohnheit, Liner über den natürlichen Umfang ihrer Lippen zu legen, um die Illusion größerer Lippen zu erzeugen. Im August 2014, im Alter von 17 Jahren, hatte sie den Ausdruck "Kylie Lip Kits ... für den perfekten Schmollmund" zwei Jahre vor ihrer Selbstständigkeit perfektioniert.





Wirklich Self-Made?

Bei der Erfolgsgeschichte kommt auch die Frage auf, ob Jenner diesen Erfolg so ganz ohne ihre berühmte Familie wirklich erreicht hätte. Sie sagte selbst, dass sie neben dem ganzen Rummel durch KUWTK mit sich selbst ringen musste. "Ich habe eine Minute damit zu kämpfen gehabt, etwas zu finden, das ich alleine verwirklichen kann", so Jenner gegenüber Forbes weiter. Unter der Anleitung ihrer Mutter begann sie zunächst, sich als Model in Kooperationen mit den britischen Einzelhändlern Topshop und Sinful Colors zu probieren. Doch dann nutzte sie ihre Ersparnisse auf ihren Model-Deals und baute sich ihr eigenes Imperium auf.

"Ich sagte:" Ich bin bereit, mein eigenes Geld auszugeben. Ich möchte es nicht mit jemand anderem machen", so Jenner. Sie bezahlte ein externes Unternehmen, um die ersten 15.000 Lip Kits zu produzieren. Jenner verbrachte Monate damit, die Kits auf Instagram zu bewerben und verkündete dann den Produktlaunch über ihre Social-Media-Kanäle nur einen Tag vor dem Verkauf am 30. November 2015. In weniger als einer Minute waren alle Lip Kits bereits ausverkauft. Reseller hatten sogar begonnen, das 29-US-Dollar Produkt bei eBay für bis zu 1.000 US-Dollar anzubieten. "Bevor ich die Seite aktualisiert hatte, war alles ausverkauft", sagte Jenner.

Kylie Cosmetics hat bereits einen Nettogewinn von 230 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Irgendwann später in diesem Jahr wird die Besitzerin wahrscheinlich einen Titel einnehmen, den Bill Gates und Mark Zuckerberg einst innehatten - die jüngste Self-Made-Milliardärin, die "Self-Made" neu definierte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com