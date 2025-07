Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 715,66 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 715,66 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 714,20 USD nach. Bei 719,86 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 396.643 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 747,84 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 4,50 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 450,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,74 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 766,17 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,71 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 36,46 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,78 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Meta-Aktie in Grün: Meta stellt ab Oktober politische Werbung in der EU ein

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr eingefahren