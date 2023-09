Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schwächer

TecDAX-Kursentwicklung

TecDAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 3.045,43 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 442,479 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,403 Prozent auf 3.044,19 Punkte an der Kurstafel, nach 3.056,51 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.045,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.030,21 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3.060,13 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.06.2023, den Wert von 3.206,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2022, wies der TecDAX einen Wert von 2.807,46 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3.350,46 Punkte. Bei 2.897,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 2,15 Prozent auf 213,50 EUR), United Internet (+ 1,74 Prozent auf 19,88 EUR), Nagarro SE (+ 1,62 Prozent auf 68,90 EUR), Nordex (+ 0,77 Prozent auf 11,72 EUR) und HENSOLDT (+ 0,72 Prozent auf 30,78 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Sartorius vz (-2,43 Prozent auf 329,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,66 Prozent auf 40,80 EUR), Energiekontor (-1,18 Prozent auf 83,40 EUR), SMA Solar (-1,18 Prozent auf 62,80 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,12 Prozent auf 80,86 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.140.179 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 148,809 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX hat die United Internet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

