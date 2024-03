Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot

NASDAQ 100-Marktbericht

Mit dem NASDAQ 100 ging es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,36 Prozent tiefer bei 18.210,54 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,286 Prozent höher bei 18.329,29 Punkten, nach 18.277,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 18.207,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.378,70 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 26.02.2024, den Wert von 17.933,33 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 26.12.2023, den Wert von 16.878,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 12.767,05 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18.464,70 Punkten. 16.249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 3,24 Prozent auf 68,26 USD), Tesla (+ 2,92 Prozent auf 177,67 USD), CrowdStrike (+ 1,62 Prozent auf 330,01 USD), Intuitive Surgical (+ 1,51 Prozent auf 397,63 USD) und Micron Technology (+ 1,43 Prozent auf 118,80 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-5,48 Prozent auf 2,76 USD), Moderna (-2,69 Prozent auf 107,41 USD), NVIDIA (-2,57 Prozent auf 925,61 USD), Biogen (-2,16 Prozent auf 212,02 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-2,04 Prozent auf 50,79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22.926.064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,938 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.net