NASDAQ Composite aktuell

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

01.08.24 20:03 Uhr

Anleger in New York treten am Nachmittag den Rückzug an.

Wer­bung

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2,35 Prozent schwächer bei 17.186,49 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,271 Prozent höher bei 17.647,03 Punkten, nach 17.599,40 Punkten am Vortag. Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17.096,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17.791,58 Einheiten. NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 1,48 Prozent nach. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.07.2024, bei 17.879,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.05.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 15.605,48 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, bei 14.283,91 Punkten. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 16,39 Prozent aufwärts. Bei 18.671,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14.477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert. NASDAQ Composite-Tops und -Flops Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Omnicell (+ 29,75 Prozent auf 37,90 USD), EXACT Sciences (+ 23,38 Prozent auf 56,36 USD), InterDigital (+ 10,00 Prozent auf 135,04 USD), Neurocrine Biosciences (+ 7,87 Prozent auf 152,71 USD) und Donegal Group B (+ 5,45 Prozent auf 13,15 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Cognex (-22,63 Prozent auf 38,39 USD), Credit Acceptance (-13,79 Prozent auf 495,61 USD), Powell Industries (-12,78 Prozent auf 160,17 USD), Rambus (-12,56 Prozent auf 44,98 USD) und FormFactor (-12,10 Prozent auf 47,08 USD). NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 48.496.378 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,102 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus. NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus Die Ebix-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com