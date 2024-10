Minuszeichen in Zürich: SPI fällt zum Start zurück

Kursentwicklung im Fokus

Der SPI bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,31 Prozent tiefer bei 16.173,91 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,192 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,210 Prozent leichter bei 16.190,64 Punkten, nach 16.224,72 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 16.190,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16.173,91 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,462 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16.021,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.355,14 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 14.154,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,01 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16.557,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.455,60 Punkte.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 5,07 Prozent auf 0,08 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,65 Prozent auf 24,15 CHF), Schindler (+ 3,15 Prozent auf 255,80 CHF), Lonza (+ 2,84 Prozent auf 551,00 CHF) und Tecan (N) (+ 2,81 Prozent auf 234,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil HOCHDORF (-5,00 Prozent auf 0,57 CHF), Relief Therapeutics (-4,04 Prozent auf 5,22 CHF), Georg Fischer (-2,48 Prozent auf 57,10 CHF), Nestlé (-2,41 Prozent auf 81,86 CHF) und Givaudan (-2,14 Prozent auf 4.300,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 720.091 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,136 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net