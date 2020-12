Börsendebüt an der Nasdaq: Airbnb und Doordash gestartet

€uro am Sonntag

Die Doordash-Aktien verdoppelten ihren Ausgabepreis bei ihrem Börsendebüt am Mittwoch. Damit ist das Unternehmen an der Börse rund 70 Milliarden Dollar wert.

Airbnb folgte am Donnerstag. Mit einem Kursfeuerwerk startete die Aktie der Online-Buchungsplattform an der US-Techbörse NASDAQ. Der Erstkurs wurde bei 146 US-Dollar markiert und lag damit 114 Prozent über dem Ausgabepreis.Zuvor hatte das Unternehmen aus dem Silicon Valley Aktien an Investoren zum Preis von 68 US-Dollar ausgegeben. Die Preisspanne, im Rahmen derer das Unternehmen Aktien unter die Anleger bringen wollte, wurde im Vorfeld sogar zwei Mal angehoben. Mit dem Börsengang flossen 3,5 Milliarden US-Dollar in die Kassen des Unternehmens. (Redaktion €uro am Sonntag)





