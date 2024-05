Mittwochshandel in Zürich: SLI am Mittwochmittag im Plus

SLI-Performance im Fokus

Das macht der SLI.

Am Mittwoch verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,08 Prozent auf 1.956,70 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,161 Prozent auf 1.952,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1.955,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1.950,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.957,06 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,191 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2024, den Wert von 1.846,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, wurde der SLI mit 1.854,75 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, bewegte sich der SLI bei 1.801,77 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,95 Prozent zu. Bei 1.967,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1.742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 3,89 Prozent auf 1,43 CHF), Alcon (+ 3,11 Prozent auf 82,94 CHF), Sonova (+ 2,99 Prozent auf 289,70 CHF), Logitech (+ 2,14 Prozent auf 85,76 CHF) und Swiss Re (+ 0,86 Prozent auf 111,25 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swatch (I) (-1,53 Prozent auf 193,40 CHF), Swiss Life (-1,08 Prozent auf 622,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,03 Prozent auf 47,96 CHF), Richemont (-1,01 Prozent auf 142,10 CHF) und Partners Group (-0,47 Prozent auf 1.257,50 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1.784.264 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 249,067 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

