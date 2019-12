Neues Patent: Tesla schafft die Scheibenwischer ab - stattdessen gibt es Laser

Aktien in diesem Artikel Tesla 302,10 EUR

• Patentantrag auf Lasertechnologie, die die Scheiben reinigt• Mit der Technologie können auch Kameras saubergehalten werden• Kommt schon der Cybertruck ohne traditionelle Scheibenwischer aus?

Der gute alte Scheibenwischer, der Front- und Heckscheibe säubert, könnte beim E-Auto-Konzern Tesla schon bald ausgedient haben. Denn eine neue Technologie steht in den Startlöchern: Scheibenreinigung per Laser. Das Unternehmen reichte einen Patentantrag für die neue Technologie ein, vor kurzem wurde dieser öffentlich gemacht.

Nicht nur Scheiben, sondern auch Kameras reinigen

Der Patentantrag, in dem auch die Funktionsweise des Laser-Wischers erklärt wird, liest sich für den Laien sperrig. Prinzipiell soll durch konzentrierte Laserstöße der Dreck auf den Scheiben beseitigt werden. Die Laser sollen in einer Strahlenoptik angeordnet sein, um auch alle Stellen reinigen zu können.

Durch die Laserreinigung sollen nicht nur Scheiben frei von Dreck gehalten werden, sondern auch Kameras könnten damit gesäubert werden. Auf dem Weg zum autonomen Fahren spielen diese eine wichtige Rolle. Denn sie ersetzen die Augen des Fahrers, wenn die Fahrzeuge ohne menschlichen Fahrer auskommen. Sind sie dreckig, kann das schnell gefährlich werden - oder die Autos können dann nicht mehr weiterfahren.

Patentanträge werden nicht immer realisiert

Die Technologie hätte also durchaus Potenzial und wäre in Bezug auf autonom fahrende Autos auch sinnvoll. Ob die Technologie aber später tatsächlich eingesetzt wird, ist derzeit noch unklar. Denn oft reichen Unternehmen Patentanträge ein, um sich Technologien zu sichern. Nicht immer werden die patentierten Entwicklungen dann aber auch in die Realität umgesetzt.

Neuer Cybertruck hat keine Scheibenwischer

Erst kürzlich stellte Tesla sein neuestes Projekt, den kantigen Cybertruck, vor. Trotz Schwierigkeiten bei der Präsentation scheint das Auto mit dem ungewöhnlichen Design gut anzukommen - mehr als 250.000 Vorbestellungen soll Tesla dafür schon registriert haben. Allerdings haben sich aufmerksame Beobachter schon gewundert: Dem Cybertruck fehlen die Scheibenwischer.

Es ist also gut möglich, dass Tesla die Laser-Scheibenreinigung bereits beim Cybertruck umsetzen wird. Genauso liegt es aber auch im Bereich des Möglichen, dass der Cybertruck einfach deshalb keine Scheibenwischer hatte, weil es sich um einen Prototyp zu Präsentationszwecken handelte.

Ob Tesla die Welt der Scheibenwischer revolutionieren wird oder nicht, ist derzeit also noch unklar. Mit dem Patentantrag ist der erste Schritt in diese Richtung aber getan. Und womöglich etabliert sich diese Methode in Zukunft ja allgemein.

