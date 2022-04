Moderna Aktie News: Moderna am Mittag im Minusbereich

Das Papier von Moderna befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 157,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 156,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 157,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.810 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei 426,45 EUR markierte der Titel am 11.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 170,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,48 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2021 erreicht. Mit einem Kursverlust von 31,17 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 327,50 USD.

Am 12.05.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 11,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 92,09 Prozent auf 570,75 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit der Präsentation der Q1 2022-Finanzergebnisse von Moderna rechnen Experten am 12.05.2022.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Gewinn in Höhe von 10,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com