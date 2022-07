Moderna Aktie News: Moderna tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Moderna-Aktie notierte um 11.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 172,74 EUR. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 170,50 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.177 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 426,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,49 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 55,59 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 461,00 USD.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,58 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.066,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 213,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moderna einen Umsatz von 1.937,00 USD eingefahren.

Am 10.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,98 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

