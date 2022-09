Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 04:22 Uhr 1,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 141,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,80 EUR. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.119 Stück gehandelt.

Am 11.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 392,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 63,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 27,62 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 461,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 03.08.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.749,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.354,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Moderna im Jahr 2022 26,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech- und Moderna-Aktien: Omikron-Impfstoffe könnten noch diese Woche verabreicht werden

BioNTech-, Pfizer-, Moderna-Aktie leichter: US-Gesundheitsbehörde spricht Empfehlung für Omikron-Booster aus - Zulassung durch EU-Kommission

BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien im Plus: BioNTech und Moderna erhalten EU-Empfehlung für neuen Corona-Impfstoff

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com