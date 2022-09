Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochmittag in Rot

Die Moderna-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 132,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 132,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 812 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (389,00 EUR) erklomm das Papier am 25.09.2021. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 65,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (111,02 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,26 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 461,00 USD.

Am 03.08.2022 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 5,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von 6,46 USD in den Büchern gestanden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.749,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.354,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Gewinn von 26,64 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech- und Moderna-Aktien: Omikron-Impfstoffe könnten noch diese Woche verabreicht werden

BioNTech-, Pfizer-, Moderna-Aktie leichter: US-Gesundheitsbehörde spricht Empfehlung für Omikron-Booster aus - Zulassung durch EU-Kommission

BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien im Plus: BioNTech und Moderna erhalten EU-Empfehlung für neuen Corona-Impfstoff

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com