Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Montagnachmittag

Das Papier von Moderna legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 174,28 EUR. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 175,32 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.329 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 392,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 55,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2022 Kursverluste bis auf 111,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,98 Prozent.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 461,00 USD.

Am 03.08.2022 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 4.749,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.354,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Moderna-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 26,64 USD fest.

Impfstoff-Aktien Valneva & Co: Affenpocken außer Kontrolle

BioNTech-Aktie trotzdem deutlich leichter: Kräftiges Gewinn- und Umsatzwachstum im ersten Halbjahr

NASDAQ-Titel Moderna-Aktie springt an: Moderna schlägt Gewinn- und Umsatzerwartungen

