Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 58,00 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 58,00 USD zu. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 58,60 USD zu. Bei 57,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 98.521 Moderna-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,35 USD) erklomm das Papier am 25.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 193,71 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 55,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 3,97 Prozent sinken.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,25 USD.

Moderna veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 344,00 Mio. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,641 USD je Moderna-Aktie belaufen.

