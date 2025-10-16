Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagabend im Minusbereich

So entwickelt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 27,59 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,59 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 27,40 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 27,94 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.306.678 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,43 USD an. Mit einem Zuwachs von 111,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,00 USD an.

Moderna veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 142,00 Mio. USD.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 30.10.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,578 USD je Moderna-Aktie belaufen.

