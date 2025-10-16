DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto14,95 -1,8%Nas22.693 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Aktie im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag an Fahrt

16.10.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 28,28 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 28,28 USD zu. Bei 28,32 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 285.809 Moderna-Aktien.

Am 17.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,43 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 106,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,12 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 01.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD im Vergleich zu 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --9,578 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

