Kurs der Moderna

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag tiefer

17.10.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 26,73 USD.

Moderna Inc
22,80 EUR -1,21 EUR -5,02%
Um 15:53 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 26,73 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,25 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 472.870 Moderna-Aktien.

Bei einem Wert von 57,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). 115,79 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Am 29.10.2026 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,578 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

