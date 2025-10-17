Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Abend Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 26,11 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,8 Prozent auf 26,11 USD ab. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,93 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,39 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.480.602 Moderna-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 57,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 120,91 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Mit einem Kursverlust von 11,32 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,00 USD je Moderna-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD gegenüber -3,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 142,00 Mio. USD, gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,08 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,578 USD je Moderna-Aktie.

