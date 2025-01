Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 8,7 Prozent auf 37,03 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 8,7 Prozent auf 37,03 USD. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.087.520 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei 170,35 USD markierte der Titel am 25.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 360,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,95 USD erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 13,72 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 67,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 07.11.2024. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -9,53 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,83 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 19.02.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -9,223 USD je Moderna-Aktie.

